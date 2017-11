CHARLOTTE, N.C. — Cam Newton a lancé quatre passes de touché et il a obtenu 254 verges par la voie des airs, la recrue Christian McCaffrey a inscrit un majeur au sol et par la passe et les Panthers de la Caroline ont écrasé les Dolphins de Miami 45-21, lundi, pour signer une troisième victoire de suite.

Jonathan Stewart a parcouru 110 verges au sol, un sommet pour lui cette saison, et Newton a ajouté 95 verges, dont 69 sur un jeu d’option. Les Panthers (7-3) ont amassé pas moins de 294 verges par la course.

Les hommes de Ron Rivera ont aussi récolté un total de 548 verges de la ligne de mêlée, un record d’équipe.

Devin Funchess a capté cinq ballons pour des gains de 92 verges et il a réussi deux touchés. Les Panthers sont restés à un demi-match des Saints de La Nouvelle-Orléans et du sommet de la section Sud de l’Association Nationale.

Les Dolphins (4-5) ont perdu leurs trois dernières parties.

La rencontre a basculé alors qu’il ne restait que 41 secondes à jouer à la première demie, quand Luke Kuechly a intercepté une passe de Jay Cutler alors que les Panthers menaient 10-7. Quatre jeux plus tard, Newton a rejoint Ed Dickson sur sept verges pour couronner la première de cinq séries à l’attaque consécutives des Panthers à se terminer par un touché.