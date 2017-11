GRANTS PASS, Ore. — Bobby Doerr, le joueur de deuxième but membre du Temple de la renommée surnommé le «capitaine silencieux» des Red Sox de Boston par son coéquipier et ami de toujours Ted Williams, est décédé. Il avait 99 ans.

Doerr est mort lundi, ont révélé les Red Sox dans un communiqué. L’équipe a ajouté que Doerr était le joueur des Ligues majeurs le plus âgé encore vivant.

«Bobby Doerr faisait partie de l’époque des géants du baseball, a déclaré le propriétaire des Red Sox, John Henry, dans un communiqué. Et malgré ses exploits au deuxième but, c’est son tempérament et sa personnalité qui lui ont permis de se démarquer. Il nous manquera.»

Repéré dans l’ancienne Ligue de la côte du pacifique lors du même voyage de dépistage qui a mené Williams au Fenway Park, Doerr a joué pendant 14 saisons avec les Red Sox et il a rejoint son partenaire de pêche au Temple de la renommée en 1986. Il a compilé une moyenne en carrière de .288 et il a aidé les Red Sox à se rendre jusqu’à la Série mondiale en 1946.

Sélectionné à neuf reprises pour le match des étoiles, il a souvent pardonné à son ami ses accès de colère et son impatience.

«Ted ne pouvait pas accepter la médiocrité. Et j’étais dans cette catégorie, a déclaré Doerr à l’Associated Press lors de son 90e anniversaire en 2008, date que le gouverneur de l’Oregon a déclaré la Journée Bobby Doerr.

La modestie de Doerr a été contredite par ses statistiques: Il a complété sa carrière avec 2042 coups sûrs, 223 circuits et 1247 points produits et il a déjà disputé 414 matchs consécutifs sans commettre une erreur — un record à l’époque. Ses six saisons avec au moins 100 points produits n’ont pas été égalées par un autre joueur de deuxième but pendant 25 ans.

Doerr a été admis au Temple de la renommée du baseball en 1986 par le Comité des vétérans et les Red Sox ont retiré son chandail no 1 en 1988. Les Red Sox ont honoré Doerr avec une bague de la Série mondiale en 2004 après avoir mis fin à une disette de 86 ans sans championnat.