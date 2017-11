CLEARWATER, Fla. — Le lanceur Roy Halladay, gagnant à deux reprises du trophée Cy Young, a été remémoré en tant qu’excellent époux, père, ami et coéquipier, mardi.

Halladay a été un des meilleurs lanceurs de sa génération, mais il était un bien meilleur homme.

Un hommage de 91 minutes «célébrant la vie de Roy Halladay» a attiré plus de 1000 personnes au Spectrum Field, le domicile des Phillies de Philadelphie lors du camp printanier.

«L’homme est devenu un joueur de baseball, non le contraire», a indiqué le propriétaire des Phillies, John Middleton, à propos de Halladay.

Halladay est décédé à l’âge de 40 ans le 7 novembre. L’avion privé qu’il pilotait s’est écrasé dans le golfe du Mexique, près des côtes de la Floride.

Nommé huit fois sur l’équipe d’étoiles des Majeures, Halladay a disputé 12 saisons avec les Blue Jays de Toronto, de 1998 à 2009, et quatre avec les Phillies, de 2009 à 2013. Il a lancé un match parfait, un match sans point ni coup sûr et il a montré une fiche de 203-105 avec une moyenne de points mérités de 3,38.

Cet hommage public a commencé par une vidéo commémorative et il s’est terminé alors que l’épouse de Halladay, Brandy, s’est installée sur le monticule avant de libérer des papillons en guise de dernier «adieu».

«Tous les yeux sont rivés vers moi», a affirmé l’épouse du lanceur, la dernière de neuf personnes à avoir pris la parole. Elle se trouvait devant des photos de Halladay avec les Phillies et les Blue Jays ainsi qu’un arrangement floral sur lequel on pouvait voir les numéros 34 et 32 qu’il a portés.

«Je suis heureuse d’avoir pu m’habituer à ce sentiment. Pendant 21 ans, j’ai été debout aux côtés d’un homme sur qui les yeux des gens étaient toujours rivés, a-t-elle ajouté. Il est beau à l’intérieur comme à l’extérieur. Sans même dire un mot, c’est comme s’il avait toujours la bonne chose à dire. Lorsqu’il parlait, les gens écoutaient.»

Les autres personnes à prendre la parole incluaient son père, ses anciens coéquipiers Cole Hamels, Chase Utley et Chris Carpenter, l’ancien directeur général des Blue Jays JP Ricciardi, l’ancien gérant des Phillies Charlie Manuel et le soigneur des Blue Jays George Poulis.

Le membre du Temple de la renommée du Baseball majeur Frank Thomas, l’ancien gérant des Blue Jays Cito Gaston et les anciens coéquipiers de Halladay Cliff Lee et Jimmy Rollins faisaient partie des invités spéciaux, qui ont accompagné la famille du lanceur sur le terrain.