TORONTO — La LCF a confirmé jeudi qu’elle avait eu des discussions avec un groupe intéressé à installer une équipe d’expansion à Halifax.

«Nous pouvons confirmer que la LCF a eu des discussions avec un groupe intéressé par l’acquisition d’une équipe de la Ligue canadienne de football pour la ville de Halifax, a indiqué la ligue dans une déclaration. Même si ce groupe a été professionnel, enthousiaste et impressionnant, ces conversations sont relativement nouvelles et un processus très approfondi de cueillette d’informations doit être mis en place et complété avant que nous puissions pleinement juger de la viabilité du projet.

«Nous voulons remercier publiquement ce groupe pour sa passion pour la LCF et nous remercions les membres des médias pour leur intérêt.»

Un dirigeant de la ligue a indiqué qu’il n’y avait pas d’échéancier pour prendre une décision. Un des défis pour Halifax est le fait que la ville n’a pas de stade pour accueillir une équipe de la LCF.

Le réseau TSN a rapporté jeudi que le groupe a fait une présentation devant le bureau des gouverneurs de la ligue il y a plusieurs semaines, à Toronto. Le rapport identifie aussi Anthony LeBlanc, ancien président des Coyotes de l’Arizona dans la LNH, comme un des partenaires du groupe.

L’ajout d’une équipe dans les Maritimes serait intéressant à plusieurs niveaux pour la LCF. Elle permettrait à la ligue non seulement d’avoir une portée d’une côte à l’autre, mais aussi de compter sur deux sections de cinq équipes.

La LCF avait accordé une équipe conditionnelle à Halifax en 1982 — qui devait s’appeler les Schooners de l’Atlantique —, mais le stade n’a jamais été construit en raison d’un problème de financement. La LCF a présenté des matchs de saison régulière à Moncton, au Nouveau-Brunswick, en 2010, 2011 et 2013.