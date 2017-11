EDMONTON — Brayden Schenn a inscrit deux buts et une aide et les Blues de St. Louis ont mis fin à une courte série de deux revers en battant les Oilers d’Edmonton 4-1, jeudi.

Vladimir Sobotka et Alexander Steen ont aussi touché la cible pour les Blues.

Ryan Strome a été l’unique buteur des Oilers, qui ont perdu trois de leurs quatre derniers matchs.

Sobotka a ouvert la marque en infériorité numérique avec 4:46 à faire en première période, après une bévue du gardien des Oilers Cam Talbot. Les Oilers ont toutefois répliqué 29 secondes plus tard, pendant la même punition.

Steen a marqué le but gagnant en avantage numérique après sept minutes de jeu, profitant d’une mêlée devant le filet de Talbot.

Schenn a creusé l’écart à 3-1 après six minutes de jeu en troisième période, choisissant de tirer lors d’une descente à deux contre un. Il a ajouté son deuxième but de la rencontre, et son septième de la saison, quelques instants plus tard.

Talbot a effectué 35 arrêts. À l’autre bout de la patinoire, Jake Allen a stoppé 29 tirs devant le filet des Blues.