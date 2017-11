HALIFAX — Daniel Hardie a réussi un tour du chapeau et les Sea Dogs de Saint-Jean ont malmené les Mooseheads de Halifax 7-2, vendredi, stoppant ainsi une série de cinq défaites.

Cédric Paré a fait mouche deux fois pour Saint-Jean, dont les autres buteurs ont été Ostap Safin et Matt Green.

Matthew Williams a bloqué 25 tirs dans une cause gagnante, cédant face à Connor Moynihan et Filip Zadina.

Alexis Gravel a flanché quatre fois en 19 tirs, cédant ensuite sa place à Blade Mann-Dixon, qui a repoussé 10 rondelles sur 13.

Les Sea Dogs entamaient une série de trois matchs à l’étranger qui va aussi les amener à Charlottetown et au Cap-Breton, d’ici à mercredi.

Moynihan a fait 1-0 à 1:13 au premier vingt. Rôdant devant le but, il a déjoué Williams après avoir bien récupéré, du patin droit, une jolie passe du revers de Zadina.

Paré a nivelé le score à 15:51 au premier engagement. Du cercle gauche, il a converti sur réception une passe de Radim Salda. Ce dernier a complété le match avec quatre mentions d’aide.

Il y a eu cinq filets en deuxième période, dont trois en 1:56.

Hardie a procuré l’avance 2-1 aux visiteurs à 10:21 d’un tir de près, après une solide relance de l’attaque impliquant lui, Paré et Isaiah Campbell.

Zadina a créé l’impasse à 12:46, son tir de l’enclave couronnant une savante passe d’Otto Somppi. Avec 17 buts, il domine la ligue à ce chapitre, à égalité avec Drake Batherson, des Screaming Eagles.

Safin a redonné les devants aux Sea Dogs à 13:14, marquant du cercle gauche. Joe Veleno a manoeuvré avec conviction pour préparer le jeu.

Hardie a porté le score à 4-2 à 13:42. Il n’a pas réussi à maîtriser une remise de Campbell près du but, mais la rondelle s’est quand même frayé un chemin derrière Gravel.

L’Ontarien de 19 ans a complété son triplé à 19:03 avec un tir bas et précis, dans le coin gauche du filet.

Les Sea Dogs ont ajouté deux buts en fin de troisième tiers (Paré et Green), mais l’issue du match ne faisait plus vraiment de doute. Green est originaire de la banlieue d’Halifax.

Shawinigan 2 Québec 5

Matthew Boucher a récolté deux buts et deux passes, aidant les Remparts à signer un troisième gain à leurs quatre derniers matchs. Les Cataractes perdaient une quatrième rencontre de suite.

Gatineau 0 Sherbrooke 6

Brendan Cregan a stoppé 26 tirs, son premier jeu blanc dans le circuit Courteau aidant le Phoenix à mettre fin à une courte série de deux revers. Nicolas Poulin et Yaroslav Alexeyev ont réussi des doublés.

Victoriaville 4 Baie-Comeau 0

Anthony Morrone a effectué 27 arrêts, Chase Harwell a inscrit deux buts et les Tigres ont vu leur série de défaites être stoppée à deux. Le Drakkar avait gagné ses deux matchs précédents.

Blainville-Boisbriand 1 Drummondville 4

Guillaume Desmarais a inscrit deux buts, Olivier Rodrigue a repoussé 31 tirs et ils ont propulsé les Voltigeurs vers une deuxième victoire de suite. L’Armada a encaissé un premier revers en quatre sorties.

Chicoutimi 7 Rouyn-Noranda 4

Kevin Klima a récolté trois buts et deux aides et les Saguenéens ont mis fin à une série de trois défaites. Zachary Emond a accordé six buts sur 33 tirs devant le filet des Huskies.