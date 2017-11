BROSSARD, Qc — Max Pacioretty, Jonathan Drouin et Jordie Benn ont participé à une séance d’entraînement facultative samedi matin au Complexe sportif Bell et seront en mesure d’affronter les Maple Leafs de Toronto en soirée.

Pacioretty, Drouin et Benn avaient dû s’absenter vendredi après avoir été affaiblis par un virus.

Les trois joueurs ont tous précisé qu’ils avaient commencé à se sentir faibles quelques heures avant le match de jeudi contre les Coyotes de l’Arizona.

Le même virus avait également frappé Torrey Mitchell mardi, quelques heures avant le duel contre les Blue Jackets de Columbus.

Après le bref entraînement matinal, Pacioretty, Drouin et Benn ont paru détendus et en pleine forme et ont tour à tour confirmé qu’ils prendraient part au duel face à l’équipe de la Ville reine.

Seulement six joueurs ont patiné à Brossard, incluant Mitchell, le défenseur Brandon Davidson et le gardien Antti Niemi. Daniel Lacroix et Stéphane Waite étaient les deux seuls entraîneurs adjoints sur la patinoire.

Par ailleurs, le gardien Carey Price a passé une autre journée sans s’exercer.

Pendant ce temps, les Maple Leafs ont tenu une séance d’entraînement optionnelle au Centre Bell à laquelle ont participé huit joueurs, dont Auston Matthews.

Le talentueux attaquant des Maple Leafs, meilleur marqueur de son équipe avec 19 points en 16 rencontres, a raté les quatre derniers matchs de son équipe en raison d’une blessure au haut du corps. Cela n’a pas empêché les hommes de Mike Babcock de signer cinq victoires consécutives.

Babcock a annoncé qu’une décision quant au retour au jeu de Matthews sera prise pendant l’échauffement d’avant-match.

Il s’agira du deuxième match entre le Canadien et les Maple Leafs cette saison et il est rare que l’intensité ne soit pas au rendez-vous lorsque ces deux formations s’affrontent.

«C’est un match contre Toronto un samedi soir, un match à l’intérieur de notre section. C’est une bonne équipe. Tu utilises des matchs comme celui-là pour voir où tu es rendu. C’est une équipe que tu veux battre chaque fois que tu l’affrontes», a rappelé Drouin.

Le 14 octobre, les Maple Leafs avaient arraché une victoire de 4-3 même s’ils avaient été limités à 22 tirs contre Price.

Matthews avait marqué deux buts, dont le filet victorieux après 48 secondes de jeu en prolongation.

«On a aimé la façon dont on avait joué contre eux la dernière fois. Si on limite leur vitesse en zone neutre, ça devrait bien aller pour nous», a fait remarquer Drouin.

Au-delà de la rivalité naturelle et intra-section, la rencontre revêt une importance particulière pour le Canadien, qui complétera ce soir une séquence de six parties devant ses partisans. À compter de mardi, il disputera deux matchs en deux soirs à l’étranger face aux Stars de Dallas et aux Predators de Nashville.

Pour l’instant, le Canadien a été limité à cinq points sur une possibilité de dix et il a besoin d’une victoire en temps réglementaire pour surpasser le seuil de ,500 pour l’ensemble de ce séjour.

Avant que ne s’amorce cette séquence, le 7 novembre contre les Golden Knights de Vegas, l’entraîneur-chef Claude Julien avait mis en relief l’importance de prouver que le Canadien était un adversaire coriace devant ses partisans. En général, Julien croit que ses joueurs l’ont démontré.

«À l’exception du dernier match, je dirais que oui, a-t-il déclaré. On en a perdu un en prolongation (2-1 contre Columbus) et j’ai trouvé qu’on avait assez bien joué contre le Minnesota (revers de 3-0). Mais le dernier match, et je l’ai dit ouvertement, a été décevant. Ce soir, c’est l’occasion de finir sur une bonne note.»

À moins d’un changement de dernière minute, Charlie Lindgren amorcera un septième match consécutif devant les filets du Canadien.