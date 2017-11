CHICAGO — La Classique hivernale 2019 de la LNH opposera les Blackhawks de Chicago et les Bruins de Boston dans le cadre d’un match extérieur présenté le 1er janvier 2019 au Notre Dame Stadium, a annoncé la Ligue nationale de hockey (LNH), samedi.

Il s’agit de la quatrième participation des Blackhawks. La troupe de Joel Quenneville s’est inclinée lors des trois affrontements précédents, s’inclinant 6-4 face aux Red Wings de Detroit en 2009 au Wrigley Field, 3-2 devant les Capitals de Washington en 2015 au Nationals Park et 4-1 aux dépens des Blues de St. Louis en 2017 au Busch Stadium.

C’est la troisième fois que les Bruins auront l’occasion de participer à ce match spécial. Ils ont vaincu les Flyers de Philadelphie 2-1 en prolongation au Fenway Park en 2010, avant de s’incliner 5-1 contre le Canadien de Montréal en 2016 au Gillette Stadium de Foxborough.

Les deux équipes originales croiseront le fer au domicile des Fighting Irish de l’Université Notre Dame.

Le 1er janvier 2018, les Sabres de Buffalo et les Rangers de New York seront les deux équipes à l’oeuvre. Le match aura lieu au Citi Field de New York.