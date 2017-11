WASHINGTON — Alex Ovechkin est revenu au jeu après avoir reçu une rondelle au visage, T.J. Oshie a récolté un but et une aide et les Capitals de Washington ont brisé la séquence victorieuse du Wild du Minnesota en vertu d’un gain de 3-1, samedi soir.

Dmitry Orlov et Evgeny Kuznetsov ont également sonné la charge pour les Capitals, qui ont mis un terme à leur séquence de deux défaites et ont remporté leur cinquième victoire consécutive à domicile.

Braden Holtby a bloqué 30 tirs.

Ovechkin a dû quitter la rencontre le visage en sang en deuxième période après qu’une rondelle eut dévié sur son bâton avant de terminer sa trajectoire sur son visage. Le capitaine des Capitals a cependant effectué un retour au jeu afin de disputer le troisième engagement. Il s’est fait complice de Kuznetsov sur le but des siens en fin de rencontre.

Nino Niederreiter a été le seul à répliquer du côté du Wild, qui a encaissé une première défaite depuis le 8 novembre. Le gardien substitut Alex Stalock a repoussé 40 des 43 rondelles dirigées vers lui à son premier départ en carrière face aux Capitals.