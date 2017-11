CLEVELAND — Blake Bortles a lancé une passe de touché, le secondeur Telvin Smith a récupéré un échappé pour un touché et les Jaguars de Jacksonville ont signé une quatrième victoire de suite en battant les Browns de Cleveland 19-7, dimanche.

La défensive des Jaguars, la meilleure de la NFL, a provoqué cinq revirements, dont deux dans les deux dernières minutes du match. L’équipe est maintenant seule au premier rang de la section Sud de l’Association Américaine.

Les Jaguars (7-3) se sont donné une avance de 10-0 et ils ont laissé leur défensive faire le travail. Elle a réussi deux interceptions aux dépens du quart recrue DeShone Kizer et elle a ajouté cinq sacs.

Les espoirs des Browns se sont envolés quand Yannick Ngakoue a réussi un sac du quart et il a fait perdre le ballon à Kizer dans la zone des buts, où Smith a récupéré l’objet. Plus tôt dans la rencontre, Ngakoue et Calais Campbell ont réalisé un sac contre Kizer, qui a perdu le ballon aux profits de Dante Fowler.

Grâce à cette victoire, les Jaguars mènent leur section après 10 matchs pour une première fois depuis 1999, lorsqu’ils occupaient le premier rang de la section Centrale en vertu d’un dossier de 9-1.

Josh Lambo a réussi deux placements pour les Jaguars, qui ont limité à sept points ou moins six adversaires cette saison. Ils ont également connu leur plus longue série de victoires depuis 2007.

Du côté des Browns, ils ont porté à 1-25 leur fiche sous la tutelle de Hue Jackson et à 4-43 leur dossier depuis le 30 novembre 2014. Il s’agit de la pire séquence de 47 matchs de l’histoire de la NFL.

Malgré l’absence de deux joueurs de ligne offensive, le porteur des Jaguars Leonard Fournette a amassé 111 verges en 28 courses.