WINNIPEG — Mason Appleton a amassé deux buts et deux mentions d’assistance et le Moose du Manitoba a vaincu le Rocket de Laval 5-2, dimanche, pour gagner un troisième match consécutif.

Chase De Leo, Buddy Robinson et Michael Spacek ont fourni les autres buts pour le Moose (11-5-2), le club-école des Jets de Winnipeg. Patrice Cormier s’est pour sa part fait complice de deux réussites des siens.

Yannick Veilleux avait rapidement ouvert la marque en première période, après seulement 33 secondes d’écoulées, et Daniel Carr a créé l’égalité au deuxième vingt pour le Rocket (9-7-2), qui a perdu une deuxième partie de suite. Michael McCarron a conclu l’affrontement avec deux aides.

Appleton a inscrit le but victorieux lors d’un avantage numérique à mi-chemin en deuxième période, moins de deux minutes après le filet de Carr. Quelques instants plus tard, De Leo a profité de l’indiscipline du Rocket pour marquer son troisième but de la campagne.

Michael Hutchinson a réalisé 13 arrêts dans la victoire, pour le Moose. Michael McNiven a stoppé 29 des 34 tirs dirigés vers lui devant la cage du Rocket.