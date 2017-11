VICTORIAVILLE, Qc — Vitalii Abramov a récolté deux aides à son premier match avec sa nouvelle équipe et les Tigres de Victoriaville ont blanchi l’Océanic de Rimouski 2-0, dimanche.

Abramov, acquis jeudi des Olympiques de Gatineau, n’a eu besoin que d’une période pour faire sentir sa présence, orchestrant les buts d’Ivan Kosorenkov et de Maxime Comtois. Comtois a aussi ajouté une aide dans la victoire.

Les Tigres ont signé un deuxième blanchissage de suite, après avoir défait le Drakkar de Baie-Comeau 4-0, vendredi. L’Océanic a encaissé un deuxième revers consécutif.

Anthony Morrone a stoppé 34 rondelles pour les Tigres et il n’a pas alloué un but au cours de ses 134 dernières minutes et 21 secondes. Abramov avait été le dernier à le déjouer. Jimmy Lemay a effectué 20 arrêts pour l’Océanic.

Sea Dogs 2 Islanders 6

Pascal Aquin et Gregor MacLeod ont marqué deux buts chacun et les Islanders de Charlottetown ont facilement battu les Sea Dogs de Saint-Jean 6-2.

Keith Getson a ajouté un but et deux aides tandis que Saku Vesterinen a amassé un but et une mention d’assistance pour les Islanders, qui n’ont pas perdu à leurs trois derniers matchs. Pierre-Olivier Joseph a mis la table pour trois réussites des siens.

Alexis Girard et Ostap Safin ont répliqué pour les Sea Dogs.

Matthew Welsh a bloqué 33 des 35 tirs dirigés vers lui pour les Islanders. Son vis-à-vis chez les Sea Dogs, Matthew Williams, a réalisé 38 arrêts.

Screaming Eagles 5 Wildcats 2

Cinq joueurs différents ont enfilé l’aiguille pour les Screaming Eagles du Cap-Breton, qui ont vaincu les Wildcats de Moncton 5-2.

Phélix Martineau a été le plus efficace offensivement grâce à une récolte de trois points, dont un but. Peyton Hoyt et Egor Sokolov ont tous deux trouvé le fond du filet une fois et il ont ajouté une aide. Tyler Hylland et Mathias Laferrière ont fourni les autres buts des Screaming Eagles.

L’espoir Anderson MacDonald et la recrue Jakob Pelletier ont noirci la feuille de pointage pour les Wildcats, qui n’ont pas connu la victoire au cours de leurs dernières parties.

Kevin Mandolese s’est dressé devant la cage des Screaming Eagles et il n’a alloué que deux buts sur 42 lancers. Mark Grametbauer a quant à lui cédé quatre fois sur 32 tirs.

Titan 2 Phoenix 5

Samuel Poulin a enregistré ses deux premiers buts dans la LHJMQ et le Phoenix de Sherbrooke a eu le meilleur 5-2 aux dépens du Titan d’Acadie-Bathurst.

Poulin, le deuxième choix lors du dernier repêchage de la LHJMQ, a fait bouger les cordages en deuxième période. Kevin Gilbert, Benjamin Tardif et Yaroslav Alexeyev ont aussi marqué pour le Phoenix, qui n’a pas perdu en temps réglementaire à ses trois derniers matchs.

Adam Holwell et Jordan Maher ont été les auteurs des filets du Titan. Le défenseur de 17 ans Noah Dobson a préparé les deux réussites de sa troupe.

Brendan Cregan a fait du bon travail pour le Phoenix, effectuant 35 arrêts dans la victoire. Ce fut un peu plus compliqué pour Joseph Murdaca, qui a été chassé de la rencontre après avoir donné quatre buts sur 25 tirs en 40 minutes. En relève, Reilly Pickard a alloué un but sur 19 lancers.

Remparts 3 Drakkar 4

Le Drakkar de Baie-Comeau a marqué les trois premiers buts du match pour tenir le coup et l’emporter 4-3 contre les Remparts de Québec.

Samuel Dickner, Bradley Lalonde et Edouard St-Laurent ont touché la cible lors des 27 premières minutes de l’affrontement, mais c’est le but de Jordan Martel, en troisième période, qui a permis au Drakkar d’ajouter deux points à son total.

Derek Gentile, Christian Huntley et Mikael Robidoux ont voulu aider les Remparts à remonter la pente, mais en vain.

Antoine Samuel s’est occupé de garder le fort pour le Drakkar, lui qui a stoppé 38 rondelles. Dereck Baribeau a été chassé du match après le troisième but du Drakkar. Oliver Troop a bloqué 15 des 16 tirs dirigés vers son filet.

Huskies 4 Olympiques 1

Félix Bibeau a obtenu un but et deux mentions d’assistance, menant les Huskies de Rouyn-Noranda vers un gain de 4-1 aux dépens des Olympiques de Gatineau.

L’avantage numérique des Huskies a fait des siennes lors de cet affrontement, car les quatre buts ont été inscrits de cette façon. Bibeau, Mathieu Boucher, Justin Bergeron et William Cyr en ont été les auteurs.

L’attaquant des Olympiques Mitchell Balmas a privé Samuel Harvey d’un blanchissage en enregistrant son 10e filet de la campagne, alors qu’il restait moins de trois minutes à écouler.

Harvey a réalisé 26 arrêts pour les visiteurs. À l’autre bout de la patinoire, Mathieu Bellemare a repoussé 24 lancers entre les poteaux des Olympiques.

Voltigeurs 4 Cataractes 0

Olivier Rodrigue a été parfait sur 26 tirs pour signer un premier jeu blanc cette saison et les Voltigeurs de Drummondville ont défait les Cataractes de Shawinigan 4-0.

Thomas Pelletier a ouvert le pointage à mi-chemin au premier engagement et les Voltigeurs n’ont plus regardé derrière par la suite. Morgan Adams-Moisan, Pavel Koltygin et Nicolas Desgroseilliers ont ajouté à la marque.

Les Voltigeurs n’ont pas perdu à leurs trois derniers matchs. Les Cataractes ont pour leur part encaissé un sixième revers consécutif et ils occupent le dernier rang de la LHJMQ.

Mikhail Denisov a lui aussi fait face à 26 lancers devant le filet des Cataractes, mais il a accordé les quatre buts des Voltigeurs.

Saguenéens 6 Foreurs 1

Olivier Galipeau et Vincent Milot-Ouellet ont fait scintiller la lumière rouge deux fois chacun et les Saguenéens de Chicoutimi ont écrasé les Foreurs de Val-d’Or 6-1.

Les Saguenéens ont inscrit les cinq premiers filets de la rencontre avant de concéder un but en désavantage numérique, au troisième vingt. Outre Galipeau et Milot-Ouellet, Joakim Paradis et Liam Stevens ont enfilé l’aiguille.

Nicolas Ouellet a timidement répondu du côté des Foreurs, qui ont perdu trois de leurs quatre dernières parties.

Le gardien recrue Alexis Shank a été privé de son troisième blanchissage de la campagne, mais il a tout de même bloqué 23 tirs pour les Saguenéens. Jonathan Lemieux, lui aussi une recrue, a cédé six fois sur 34 lancers devant le filet des Foreurs.