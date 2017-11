ASHBURN, Va. — L’ailier espacé des Redskins de Washington Terrelle Pryor séjournera sur la liste des blessés après être passé sous le bistouri pour réparer sa cheville, ce qui signifie que sa première saison avec l’équipe est terminée.

L’entraîneur-chef Jay Gruden a aussi mentionné lundi que le demi-offensif Chris Thompson sera opéré afin de réparer une fracture à une jambe, tel que prévu.

Thompson s’est blessé dans la défaite de 34-31 des Redskins en prolongation contre les Saints de La Nouvelle-Orléans dimanche. Pryor n’était pas en uniforme.

Pryor a fini la saison avec 20 attrapés pour 240 verges de gains et un touché. Il a conclu une entente d’une saison d’une valeur de 6 millions $US avec les Redskins à titre de joueur autonome après avoir récolté plus de 1000 verges par la voie aérienne avec les Browns de Cleveland, à sa première saison complète à titre d’ailier espacé dans la NFL.

Les Redskins espéraient que Pryor puisse relancer le groupe d’ailiers espacés de l’équipe à la suite de la perte de Pierre Garcon et DeSean Jackson, mais le plan a échoué. Pryor a capté plus de trois passes qu’une seule fois avec les Redskins, lors de la première semaine d’activités.