NASHVILLE — Kyle Turris, Kevin Fiala et Ryan Johansen ont tous amassé un but et une mention d’assistance, aidant les Predators de Nashville à l’emporter 5-3 aux dépens des Jets de Winnipeg, lundi soir.

Mattias Ekholm et Nick Bonino ont aussi enfilé l’aiguille tandis que P.K. Subban, Viktor Arvidsson et Roman Josi ont ajouté deux aides chacun. Les Predators ont remporté sept de leurs huit derniers matchs et Pekka Rinne a bloqué 32 tirs lors de cet affrontement.

Mathieu Perreault, par deux fois, et Tyler Myers ont noirci la feuille de pointage pour les Jets, qui ont vu leur séquence de quatre gains prendre fin. Myers s’est également fait complice d’un filet des siens.

Fiala a ouvert le pointage à 3:31 du premier engagement.

Lors d’une pénalité à retardement aux Jets, Fiala a quitté le banc des siens et il s’est blotti derrière les défenseurs adverses. Le Suisse a accepté un tir-passe de Subban avant d’effectuer un demi-tour sur lui-même pour tromper la vigilance de Connor Hellebuyck.

Perreault a ramené les deux formations à la case départ en faisant dévier un puissant lancer de la pointe de Myers pour battre Rinne par-dessus son épaule gauche.

Johansen a redonné une priorité d’un but à sa troupe après seulement 26 secondes d’écoulées en deuxième période. Après avoir été blanchi lors de ses 17 premiers matchs, Johansen a marqué deux buts à ses trois derniers. Il s’agissait de son 300e point en carrière dans la LNH.

Turris et Ekholm en ont ajouté lors d’un avantage numérique pour mettre la partie hors de portée des Jets. Ekholm a touché la cible lors d’un quatrième match consécutif, un sommet en carrière.

Hellebuyck a repoussé 24 rondelles dans la défaite.