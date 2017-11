DALLAS — L’ex-receveur de la NFL Terry Glenn, qui a capté la première passe de Tom Brady avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre en 2001, est décédé lundi à la suite d’un accident de la route dans lequel sa fiancée a été légèrement blessée. Il avait 43 ans.

Glenn est mort peu avant 1h du matin au Parkland Memorial Hospital de Dallas, selon le bureau du médecin légiste du comté de Dallas. La police d’Irving enquête sur la cause de l’accident survenu à 12h18 sur l’autoroute 114 Est, a indiqué Chelsey Jones, une porte-parole du service de police.

Glenn, un ancien joueur vedette de l’Université Ohio State qui vivait dans la région de Dallas, était au volant lorsque le véhicule a quitté l’autoroute, heurté une barrière de béton et s’est renversé, ont indiqué les autorités. Glenn a été éjecté du véhicule.

Jones a précisé que sa fiancée a été transportée à l’hôpital pour des blessures mineures. Elle n’avait aucune information dans l’immédiat quant à savoir si le couple portait des ceintures de sécurité.

Glenn a remporté le trophée Biletnikoff à titre de meilleur receveur universitaire en 1995, totalisant 1411 verges et 17 touchés à sa seule année comme partant à Ohio State, ce qui lui a ouvert la voie à une carrière professionnelle. Il a joué pendant 12 saisons dans la NFL, de 1996 à 2007, dont six avec les Patriots, cinq avec les Cowboys de Dallas et une autre à Green Bay. Il a terminé sa carrière avec des gains par la passe de 8823 verges et 44 touchés.

Les Patriots l’avaient réclamé au septième rang du repêchage en 1996 à l’époque où Bill Parcells en était l’entraîneur, et Glenn a établi un record pour une recrue de la NFL avec 90 passes captées avec une équipe qui a participé au Super Bowl, vaincue par les Packers.