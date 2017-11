ROUYN-NORANDA, Qc — Alex Beaucage a trouvé le fond du filet lors de la cinquième ronde de tirs de barrage et les Huskies de Rouyn-Noranda ont arraché un gain de 3-2 aux Tigres de Victoriaville, dans l’un des deux matchs au calendrier de la Ligue de hockey junior majeur du Québec mardi.

Le but de Beaucage est venu couronner une remontée de dernière minute pour les Huskies. Les joueurs de Gilles Bouchard accusaient un recul de 2-0 quand William Cyr, à 18:04, et Mathieu Boucher, à 19:22, ont fait vibrer les cordages en fin de troisième période. Rafaël Harvey-Pinard a participé aux deux buts des Huskies.

La poussée des Huskies a aussi gâché une solide performance du gardien Tristan Côté-Cazenave, qui a stoppé 47 rondelles, incluant un tir de pénalité de Mathieu Boucher au premier vingt. Vingt de ces 49 tirs sont venus en troisième période.

Les Tigres avaient pris les devants grâce aux buts de James Phelan et de Maxime Comtois, pendant la période médiane.

La victoire des Huskies leur permet de se hisser au premier échelon de la section Ouest avec 33 points, un de plus que l’Armada de Blainville-Boisbriand, qui a cependant trois parties en main.

Moncton 5 Halifax 6

À Halifax, Arnaud Durandeau a marqué un but et ajouté deux mentions d’aide et il a aidé les Mooseheads à arracher une victoire de 6-5 contre les Wildcats de Moncton.

Avec ce gain, les Mooseheads ont pris une avance de deux points sur les Wildcats au premier rang de la section Maritimes. Ils totalisent 31 points et ont disputé un match de moins que les Wildcats.

Durandeau a inscrit son 6e but de la campagne à 6:12 du deuxième vingt, donnant le ton à une poussée de trois buts lors de la période médiane. Il a ensuite participé aux buts de Xavier Parent et de Joey Bishop, inscrits dans un intervalle d’un peu plus de deux minutes tôt en troisième.

Otto Somppi, Filip Zadina et Benoit-Olivier Groulx ont complété pour les Mooseheads qui ont été limités à 24 tirs.

Jeremy McKenna, avec un but et une aide, a mené l’attaque des Wildcats, qui ont amassé 38 tirs vers le gardien Blade Mann-Dixon.