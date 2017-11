ANAHEIM, Calif. — L’ex-gérant des Tigers de Detroit Brad Ausmus s’est joint aux Angels de Los Angeles à titre de conseiller spécial auprès du directeur général Billy Eppler.

Les Angels ont confirmé l’information mercredi.

Ausmus a dirigé les Tigers au cours des quatre dernières campagnes, et il a compilé un dossier de 314-332 en plus d’avoir remporté le titre de la section centrale de la Ligue américaine en 2014. Les Tigers ont présenté une fiche de 64-98 la saison dernière, et le contrat d’Ausmus n’a pas été renouvelé.

L’ex-receveur des Ligues majeures a oeuvré au sein de l’administration des Padres de San Diego, entre la fin de sa carrière de joueur et son séjour de quatre ans à la barre des Tigers.

Ausmus comblera à Anaheim le poste jadis occupé par Bud Black, qui fut conseiller spécial auprès d’Eppler entre novembre 2015 et novembre 2016, avant d’être embauché à titre de gérant des Rockies du Colorado.