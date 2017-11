ARLINGTON, Texas — À sa 14e saison dans la NFL, Philip Rivers disputera un premier match lors de l’Action de grâce américaine.

Invité à six reprises au Pro Bowl, le quart des Chargers de Los Angeles est aussi conscient de l’enjeu de leur duel de jeudi face aux Cowboys de Dallas.

«Outre les matchs éliminatoires, je ne crois pas qu’il y a des matchs plus spéciaux que ceux de l’Action de grâce, a affirmé Rivers. Ce sont des matchs importants, et ce l’est encore plus quand il y a un enjeu particulier.»

Les Chargers (4-6) ont perdu leurs quatre premiers matchs cette saison, pendant que les Chiefs de Kansas City, leurs rivaux de la section Ouest de l’Association, gagnaient leurs cinq premières rencontres. Le vent a toutefois tourné et les Chargers ne sont plus qu’à deux matchs des Chiefs et du premier rang.

De leur côté, les Cowboys (5-5) ont perdu leurs deux parties en l’absence de leur porteur de ballon étoile Ezekiel Elliott, suspendu. Il doit encore purger quatre autres matchs de suspension en raison d’allégations de violence domestique. Les champions en titre de la section Est de la Nationale n’ont pas vraiment espoir de défendre leur couronne, et le chemin sera ardu pour hériter d’un des deux laissez-passer supplémentaires pour les éliminatoires.

«Nous allons devoir faire preuve de caractère», a dit le quart des Cowboys Dak Prescott, qui a connu des ennuis en l’absence d’Elliott.

«Nous pourrions encore terminer avec une fiche de 11-5, de 5-11, ou toutes les options entre les deux. C’est à nous de nous présenter chaque jour avec le désir de travailler, de nous battre pour terminer avec un dossier de 11-5.»

Le bloqueur à gauche Tyron Smith devrait effectuer un retour au jeu après avoir raté deux matchs en raison de problèmes au dos et à l’aine. Prescott a encaissé huit sacs il y a deux semaines dans un revers de 27-7 face aux Falcons d’Atlanta. Il a commis des échappés dans les deux parties en l’absence de Smith.

Les Cowboys devront aussi trouver un moyen de contrer le jeu au sol en l’absence du secondeur étoile Sean Lee, qui est toujours ennuyé par une blessure à une cuisse. Les Cowboys ont accordé en moyenne 181 verges de gains au sol en quatre parties en l’absence de Lee.