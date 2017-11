PITTSBURGH — La recrue Brock Boeser a fait bouger les cordages à deux reprises pour mener les Canucks de Vancouver vers une victoire de 5-2 face aux Penguins de Pittsburgh, mercredi soir.

Après avoir touché la cible à deux reprises dans un match face aux Flyers de Philadelphie mardi soir, Boeser a ajouté deux buts à sa fiche et porte son total à 11 depuis le début de la saison.

L’ancien défenseur des Penguins Derrick Pouliot a sonné la charge pour la première fois dans l’uniforme des Canucks. À son 800e match en carrière, Loui Eriksson a marqué son deuxième but de la présente campagne. Brandon Sutter, un ancien Penguin a obtenu un but dans un filet désert.

Il s’agissait de la première victoire des Canucks à Pittsburgh depuis le 4 décembre 2014. Les Canucks affichent un rendement de 3-5-3 à domicile, mais ont remporté huit de leurs 11 matchs sur la route cette saison.

Anders Nilsson a bloqué 42 rondelles pour les Canucks.

Jake Guentzel a été le seul buteur du côté des Penguins et a enfilé son septième et huitième but. Matt Murray a réalisé 31 arrêts.

La troupe de Mike Sullivan a encaissé huit revers lors de leurs 12 dernières rencontres.