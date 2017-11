NEW YORK — Josh Bailey a mis un terme au débat en marquant à 32 secondes du début de la période de prolongation et les Islanders de New York ont triomphé 4-3 face aux Flyers de Philadelphie, mercredi soir.

Les Flyers prolongent ainsi à six rencontres leur séquence de défaites.

Le cinquième but de la saison de Bailey a permis aux Islanders de conserver un dossier de 7-0-2 à domicile depuis le début de la campagne. Il a également récolté deux mentions d’assistances pour les Islanders, qui ont obtenu au moins un point lors de leurs neuf premiers matchs au Barclays Center, pour la première fois depuis 1978.

Thomas Greiss a réalisé 35 arrêts pour la troupe de Doug Weight, qui affiche un rendement de 12-7-2. Greiss a récolté sept victoires en 11 rencontres depuis le début de la saison et a récolté cinq victoires lors de ses six derniers départs.

Taylor Leier, Michael Raffl et Jakub Voraceck ont été auteurs des buts du côté des Flyers. Brian Elliott a repoussé 35 des 39 rondelles dirigées vers lui.