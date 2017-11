CAP BRETON, N.-É. — William Poirier a fait bouger les cordages à deux reprises et les Sea Dogs de Saint-Jean ont inscrit quatre buts en deuxième période afin de vaincre les Screaming Eagles du Cap-Breton 5-4, mercredi soir.

Tirant de l’arrière 2-1 aux termes du premier vingt, Thomas Ashe, Matt Green et Poirier, à deux reprises, ont sonné la charge afin de donner une avance confortable de 5-2 aux Sea Dogs (6-13-6).

Samuel Leblanc avait égalé la marque 1-1 en fin de première période.

Le gardien Kyle Jessiman a été remplacé par Kevin Mandolese après avoir accordé cinq buts en 15 tirs. Mandolese a bloqué les sept rondelles auxquelles il a fait face par la suite.

Les Screaming Eagles (12-10-2) avaient pourtant pris rapidement les devants, grâce à un but inscrit par Jordan Ty Fournier 27 secondes après le début du match.

Les hommes de Marc-André Dumont ont profité de deux avantages numériques en deuxième et en troisième période afin de réduire l’écart. Brooklyn Kalmikov a récolté deux buts et Leon Gawanke a complété la marque au dernier engagement.

Matthew Willams des Sea Dogs a réalisé 27 arrêts pour les Sea Dogs.

Remparts 5 Armada 7

Alex Barré-Boulet a récolté deux buts et trois mentions d’assitance afin de propulser l’Armada de Blainville-Boisbriand vers une éclatante victoire de 7-5 face aux Remparts de Québec.

Pascal Corbeil, deux bus et deux aides, Joël Teasdale, un but et une aide, Alexandre Alain et Ryan DaSilva ont contribué au festival offensif de l’Armada (16-4-2).

Le gardien Francis Leclerc a quant à lui été chassé devant le filet en deuxième période après avoir cédé à quatre reprises en 14 tirs. Émile Samson a bloqué 13 des 14 rondelles dirigées vers lui par la suite.

Christian Huntley, un but et deux mentions d’assistance, Jesse Sutton, un but et une aide, Derek Gentile, Matthew Boucher et Mikael Robidoux ont répliqué du côté des Remparts (16-8-1).

Dereck Baribeau a quant à lui repoussé 25 des 31 rondelles dirigées vers lui.

Drakkar 3 Cataractes 4 (Prolongation)

Jan Drozg a dénoué l’impasse en déjouant Justin Blanchette à 3:34 de la période de prolongation et les Cataractes de Shawinigan ont eu raison du Drakkar de Baie-Comeau 4-3.

Cameron Askew a enfilé l’aiguille à deux reprises, tandis que Samuel Blier a obtenu un but et une mentions d’assistance. Lucas Fitzpatrick a bloqué 34 tirs pour permettre aux Cataractes (8-16-1) d’avoir gain de cause.

Edouard St-Laurent, Simon Chevrier, Ivan Chekhovich ont répliqué du côté du Drakkar (11-10-2).

Le Drakkar a profité de deux avantages numériques en cinq occasions, et semblaient avoir la victoire en main. Blier a cependant nivelé la marque lors de la dernière minute de jeu afin de forcer la tenue d’une période supplémentaire.

Blanchette a repoussé 43 des 47 rondelles dirigées vers lui.

Tigres 0 Foreurs 3

Étienne Montpetit a repoussé 35 rondelles pour permettre au Foreurs de Val-D’Or de blanchir les Tigres de Victoriaville 3-0.

C’était la sixième fois que les hommes de Louis Robitaille s’inclinaient lors de leurs 10 dernières rencontres.

David Noël a ouvert la marque en enfilant son 10e but de la saison à 1:39 de la première période, en plus de se faire complice sur les deux autres buts des Foreurs (12-11-1).

Maxim Mizyurin et Nicolas Ouellet ont touché la cible en deuxième période afin de donner une avance confortable de 3-0 aux locaux.

Les Tigres (11-11-2) n’ont pas été en mesure de capitaliser à cinq reprises en avantage numérique.

Phoenix 5 Olympiques 4 (Prolongation)

Thomas Grégoire a enfilé son quatrième but de la saison à 2:32 de la période de prolongation et le Phoenix de Sherbrooke est venu de l’arrière en troisième période pour défaire les Olympiques de Gatineau 5-4.

La troupe de Stéphane Julien a inscrit trois buts sans riposte lors du dernier engagement afin de prolonger le débat.

En plus de mettre un terme au débat, Grégoire inscrit le Phoenix (10-9-6) au pointage en première période et a récolté une mention d’assistance. Marek Zachar, Hugo Roy et Nicolas Poulin ont touché la cible.

Brendan Creagan a repoussé 23 des 27 tirs dirigés vers lui.

Mathieu Bellemare a quant à lui bloqué 45 tirs pour les Olympiques (10-10-3), qui ont encaissé un deuxième revers consécutif.

Mitchell Balmas, Giordano Finoro, Jeffrey Durocher et Alexandre Landreville ont répliqué du côté des Olympiques, mais sans succès.

Voltigeurs 4 Océanic 3 (Prolongation)

Yvan Mongo a dénoué l’impasse en prolongation en inscrivant son huitième but de la campagne et les Voltigeurs de Drummondville ont battu l’Océanic de Rimouski 4-3.

Connor Bramwell et Dawson Mercer ont inscrit deux buts tôt en première période afin de donner une avance confortable de deux buts aux Voltigeurs (15-7-2).

Alexis Lafrenière a cependant organisé la remontée des siens en enfilant l’aiguille à deux reprises. Charle-Édouard d’Astous a cependant trompé la vigilance d’Olivier Rodrigue alors qu’il restait moins de deux minutes à disputer, afin de niveler la marque 3-3.

Ellis Colten a réalisé 29 arrêts pour l’Océanic (13-6-4).

Xavier Simoneau a été l’auteur du troisième but des Voltigeurs, tandis que Rodrigue a repoussé 21 rondelles.

Note aux lecteurs: Ajout «de Rimouski» dernier texte