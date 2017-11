HAMILTON — L’entraîneur-chef du Rouge et Or de l’Université Laval, Glen Constantin, commence à manquer de doigts pour compter toutes ses bagues de la Coupe Vanier. Celui des Mustangs de l’Université Western, Greg Marshall, cherche quant à lui sa première conquête en tant qu’entraîneur-chef.

Les deux hommes dirigeront leur équipe respective dans ce qui devrait être un affrontement de haut niveau, dimanche, au Tim Hortons Field. Le Rouge et Or, qui est champion en titre, tentera de mettre la main sur un 10e titre national tandis que Marshall espère que sa disette prendra fin en couronnant une saison parfaite.

Constantin, qui a mené son équipe vers un gain de 31-26 aux mains des Dinos de l’Université de Calgary en finale de la Coupe Vanier, l’an dernier, sait que son bon ami est dû pour obtenir sa bague.

«Ce n’est qu’une question de temps, a-t-il affirmé. Nous espérons simplement repousser sa conquête d’une autre année.»

Ce match de championnat permettra à Marshall de rentrer au bercail. Il a commencé sa carrière d’entraîneur-chef à l’Université McMaster, à Hamilton, de 1997 à 2003, avant de rester dans la ville pour occuper le poste de pilote des Tiger-Cats, de la Ligue canadienne de football, de 2004 à 2006. Il est ensuite retourné à son alma mater, à l’Université Western.

Les Mustangs ont remporté la Coupe Vanier en 1989 avant de répéter l’exploit en 1994, deux ans après que Marshall eut été nommé le coordonnateur offensif. Ils ont ensuite accédé à la finale en 1995, mais ils ont perdu aux mains des Dinos, à Toronto.

À leur dernière apparition en finale de la Coupe Vanier, en 2008, les Mustangs ont perdu contre Constantin et le Rouge et Or, qui avaient triomphé 44-21 à Hamilton.

«La dernière fois que nous avons joué ici, les Mustangs avaient effectué 68 jeux de passe même s’ils avaient fréquemment couru avec le ballon cette saison-là, a dit Constantin. Tu dois être prudent. C’est bien de connaître leur style, mais ça peut être dangereux.»

Cette saison, les hommes de Marshall ont été efficaces tant par la voie des airs qu’au sol. Les Mustangs (11-0) détiennent la meilleure attaque du pays, avec une moyenne de 608,5 verges par match.

Le Rouge et Or (10-1) possède toutefois la meilleure défensive grâce à une moyenne de 9,6 points alloués par partie. Sa seule défaite est survenue le 9 septembre, lorsque les Carabins de l’Université Montréal ont gagné 21-16.

Le Rouge et Or a fait face à une meilleure opposition que les Mustangs lors des séries. Après une victoire facile de 45-0 contre le Vert et Or de l’Université Sherbrooke, la troupe de Constantin a tenu le coup 25-22 contre les Carabins à la Coupe Dunsmore avant de vaincre les Dinos 35-23 lors de la Coupe Mitchell.

Les Mustangs ont quant à eux atteint la finale de la Coupe Vanier après avoir servi une correction au Axemen de l’Université Acadia, à la Coupe Uteck.

«Nous nous sommes améliorés chaque semaine et notre parcours en séries n’est que la continuité de cette amélioration tout au long de la saison», a indiqué Marshall.

Constantin était un adjoint lorsque le Rouge et Or a remporté un premier championnat national, en 1999, seulement trois saisons après les débuts officiels du programme universitaire au football. Son premier titre en tant qu’entraîneur-chef est survenu en 2003 et il en a gagné sept autres depuis.

Le dernier affrontement entre les deux équipes s’est conclu par une victoire de 13-11 du Rouge et Or, lors de la Coupe Uteck, en 2010. Le Rouge et Or a aussi battu les Mustangs à trois reprises lors de matchs préparatoires, de 2007 à 2009.