NEW YORK — Mats Zuccarello a rapidement déjoué Jimmy Howard en prolongation, propulsant les Rangers de New York vers une victoire de 2-1 face aux Red Wings de Detroit, vendredi soir.

Zuccarello a inscrit son quatrième but de la saison à 37 secondes du début de la période supplémentaire, grâce aux aides de Brady Skjei et J.T. Miller. Les Rangers ont maintenu un dossier de 12-9-2. Il s’agissait de leur troisième victoire consécutive et de leur neuvième en 11 matchs.

Tomas Tatar a ouvert la marque avec l’avantage d’un homme à 4:05 du troisième engagement. Howard a réalisé 29 arrêts pour les Red Wings.

Chris Kreider a nivelé le pointage 1-1 à mi-chemin en troisième période pour les Rangers, tandis que Henrik Lundqvist a repoussé 41 rondelles.

Lundqvist a bloqué 17 tirs lors du premier vingt en plus de réaliser un arrêt spectaculaire aux dépens de Dylan Larkin à 11:58 du dernier engagement.