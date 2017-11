WINTERBERG, Allemagne — L’Italien Kevin Fischnaller a signé sa première victoire en carrière en Coupe du monde de luge, samedi, après avoir freiné la remontée de l’Allemand Felix Loch.

Fischnaller avait réussi le meilleur temps de la première manche, et il s’est accroché au premier rang en dépit du fait qu’il a réalisé le 14e chrono de la deuxième. Loch a bondi du 10e échelon, après la première manche, à la deuxième marche du podium, et le Russe Stepan Federov s’est adjugé le bronze.

Pour la 18e fois au cours des 20 dernières épreuves de la Coupe du monde à Winterberg, un lugeur italien ou allemand a grimpé sur la plus haute marche du podium. Avant sa victoire de samedi, Fischnaller avait obtenu sa seule médaille en Coupe du monde lors d’un sprint à Igls, en Autriche, en novembre 2014.

Mitchel Malyk fut le meilleur représentant de l’unifolié avec le 20e temps, à 0,533 seconde de Fischnaller. Son compatriote, Samuel Edney, n’a pu faire mieux que le 28e chrono.

En double, l’Allemagne a balayé le podium.

Toni Eggert et Sascha Benecken ont obtenu leur deuxième victoire en autant de départs cette saison, récoltant du même coup leur 26e disque doré en carrière sur le circuit de la Coupe du monde. Tobias Wendl et Tobias Arlt ont terminé en deuxième place, devant leurs compatriotes Robin Johannes Geueke et David Gamm.

Les Canadiens Tristan Waler et Justin Snith ont fini huitièmes, à 0,598 seconde d’Eggert et Benecken.

Ce résultat fut le même que lors de l’épreuve de la Coupe du monde de la saison dernière qui servait également d’épreuve-test en prévision des Jeux olympiques de Pyeongchang, en Corée du Sud.

Le volet féminin sera présenté dimanche à Winterberg, suivi des sprints masculin, féminin et double.