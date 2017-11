OTTAWA — Anders Lee et Jordan Eberle ont enfilé l’aiguille et Nick Leddy a récolté deux mentions d’aide pour permettre aux Islanders de New York de vaincre les Sénateurs d’Ottawa 2-1, samedi.

Les Islanders ont forcé les Sénateurs à s’incliner pour la sixième fois d’affilée.

La troupe de Doug Weight a signé un troisième gain consécutif et un sixième lors des sept dernières rencontres pour les Islanders (14-7-2). Jaroslav Halak a aidé les siens en repoussant 31 tirs.

Matt Duchene a marqué son premier but en huit matchs dans l’uniforme des Sénateurs (8-8-6) et Craig Anderson a bloqué 22 rondelles dans la défaite.

Les Islanders croyaient avoir pris les devants 2-0 en troisième période, mais une pénalité retardée pour interférence sur le gardien de but, décernée à Eberle, a annulé le but.

La formation ontarienne n’a pas été en mesure de profiter de l’avantage numérique qui a suivi, comme lors des quatre autres occasions précédentes.