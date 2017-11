DÉTROIT — Brian Gibbons a dénoué l’impasse alors qu’il ne restait que 2:28 à la période de prolongation pour aider les Devils du New Jersey à battre les Red Wings de Detroit 4-3, samedi soir.

Les Devils ont perdu une avance de 3-1 en troisième période, mais Gibbons a réussi à dévier la passe du défenseur Nick Jensen, prenant le contrôle de la rondelle devant la cage des Wings. Gibbons a battu Jimmy Howard, marquant son 11e filet de la saison.

David Booth a marqué à deux reprises pour les Red Wings et Anthony Mantha a amorcé la remontée des Wings en troisième période en récoltant son 11e but de la saison.

Brian Boyle et Taylor Hall ont inscrit deux buts en première période pour les Devils, et Nico Hischier a ajouté un but en troisième période.

Les Devils ont surclassé les Red Wings à la tête de la section Métropolitaine. Les Devils ont récolté une quatrième victoire consécutive et une huitième en neuf rencontres.

La troupe de Jeff Blashill s’est inclinée pour la quatrième fois d’affilée, dont trois de ses quatre défaites se sont produites en prolongation.