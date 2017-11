BALTIMORE — Terrell Suggs et la coriace défensive des Ravens de Baltimore leur ont permis de vaincre les Texans de Houston 23-16, lundi soir.

L’unité défensive des Ravens a tenu les Texans à l’écart de la zone de buts lors des 51 dernières minutes de jeu. La troupe de John Harbaugh a également suivi à la lettre le plan offensif.

Les Ravens ont provoqué trois revirements, dont deux dans les cinq dernières minutes du match. Après que Suggs eut enlevé le ballon au quart-arrière Tom Savage, Justin Tucker a réussi un botté de placement avec 2:53 à jouer afin de donner une avance de sept points aux Ravens.

Anthony Levine a par la suite intercepté une passe de Savage pour sceller la victoire.

Suggs a réalisé deux sacs du quart, Alex Collins a obtenu 60 verges de gains par la course et un touché, et le botteur de dégagement Sam Koch a lancé probablement la passe des Ravens la plus significative de la rencontre.

Les Ravens (6-5) ont remporté deux matchs consécutifs pour la première fois depuis leurs deux gains en début de saison. Ils sont présentement au-dessus de la barre des ,500 pour la première fois depuis le 8 octobre et se trouvent ex-acquo avec les Bills de Buffalo afin d’obtenir la dernière place en séries dans l’Association américaine.

Les Texans (4-7) ont encaissé une quatrième défaite en cinq matchs. Savage a amorcé les quatre dernières rencontres au poste de quart, en remplacement de DeShaun Watson qui est blessé.