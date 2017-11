NEW YORK — Calvin de Haan et Jordan Eberle ont marqué à une minute d’intervalle au premier tiers, mardi, propulsant les Islanders de New York vers un gain de 5 à 2 face aux Canucks de Vancouver.

De Haan a brisé l’impasse de 1-1 avec son premier but de la saison, à 16:42.

Eberle a suivi avec un 400e point dans la Ligue nationale. Il a marqué à chacun de ses trois derniers matches.

Andrew Ladd, Anders Lee et John Tavares ont aussi marqué pour les Islanders, victorieux dans un quatrième match d’affilée.

Les Islanders ont un dossier de 8-0-2 à la maison. Ils sont la seule équipe invaincue en temps régulier à domicile, cette saison.

Jaroslav Halak a bloqué 22 tirs dans une cause gagnante. Les Islanders vont tenter de garder leur élan vendredi soir à Brooklyn, contre Ottawa.

Thomas Vanek et Bo Horvat ont riposté pour les Canucks, qui perdaient un troisième match d’affilée. Anders Nilsson a fait 31 arrêts.