ARLINGTON, Texas — Dak Prescott a lancé deux passes de touché, dont une qui a permis à Dez Bryant de battre un record d’équipe, et les Cowboys de Dallas ont finalement gagné un premier match sans leur porteur de ballon étoile Ezekiel Elliott, suspendu, en venant à bout des Redskins de Washington par la marque de 38-14, jeudi.

Prescott a fait fi d’une blessure à une main et a rejoint Bryant pour un majeur de 13 verges. Il s’agissait pour Bryant d’un premier touché en six matchs et de son 72e en carrière, soit un de plus que Bob Hayes.

Les Cowboys (6-6) ont profité de trois revirements des Redskins (5-7) en première demie pour se forger une avance de 17-7 avant la mi-temps. Ils ont ensuite dominé la deuxième demie 21-7 après avoir concédé un total de 72 points contre six dans les deuxièmes demies de leurs trois défaites sans Elliott.

Alfred Morris, qui remplace Elliott pendant sa suspension de six matchs pour des allégations de violence domestique, a accumulé 127 verges de gains au sol et un touché.