CHICAGO — Les Blackhawks de Chicago ont inscrit le nom du gardien Corey Crawford sur la liste des blessés et ont rappelé le gardien Jean-François Bérubé de leur club-école de la Ligue américaine de hockey.

La perte de Crawford pourrait être coûteuse pour les Hawks, qui commençaient seulement à se replacer après avoir connu un début de saison timide. Le vétéran âgé de 32 ans a compilé un dossier de 11-7-2 avec une moyenne de buts alloués de 2,29 et un taux d’efficacité de 93,0 pour cent en 21 parties, dont 20 à titre de partant.

On ignore à quel moment Crawford s’est blessé, et les Hawks n’ont donné aucun détail sur la nature de sa blessure dans leur communiqué vendredi. Il a effectué 31 arrêts dans une défaite de 4-3 en prolongation contre les Stars de Dallas jeudi soir.

Anton Forsberg agissait à titre d’auxiliaire à Crawford, et il a présenté une fiche de 1-2 avec une moyenne de 3,71 en six rencontres à sa première saison à Chicago. Bérubé, qui est âgé de 26 ans, a effectué 21 présences devant le filet des Islanders de New York au cours des deux dernières saisons, au cours desquelles il a affiché un dossier de 6-4-3 avec une moyenne de 3,11.