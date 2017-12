NEW YORK — Le deuxième but du match de Ryan Dzingel a brisé l’égalité en début de troisième période et les Sénateurs d’Ottawa ont mis fin à leu série de sept revers en l’emportant 6-5 contre les Islanders de New York, vendredi soir.

Zack Smith, Bobby Ryan, Thomas Chabot et Mike Hoffman ont aussi marqué pour les Sénateurs, qui montraient une fiche de 0-6-1 depuis qu’ils avaient balayé les deux duels contre l’Avalanche du Colorado, en Suède. Craig Anderson a alloué cinq buts sur 18 tirs avant d’être remplacé par Mike Condon, qui a été parfait sur 19 lancers.

Anders Lee a touché la cible à deux occasions alors que Anthony Beauvillier, Andrew Ladd et Jason Chimera ont ajouté un but pour les Islanfers, qui ont perdu à domicile en temps réglementaire pour une première fois cette saison (8-1-2). Thomas Greiss a lui aussi été chassé de la rencontre, après avoir donné cinq buts sur 20 tirs. Jaroslav Halak l’a remplacé et il a conclu la partie avec 14 arrêts.

Dzingel a ouvert le pointage en début de première période et il a inscrit le but victorieux à 1:38 du troisième engagement.

Chabot a marqué son premier but en carrière au deuxième vingt. Son tir sur réception a surpris Greiss pour créer l’égalité 4-4.