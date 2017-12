WINNIPEG — Kyle Connor a marqué deux buts tandis que Mark Scheifele et Patrik Laine ont ajouté un but et deux mentions d’aide, menant les Jets de Winnipeg vers une victoire de 7-4 contre les Golden Knights de Vegas, vendredi soir.

Les deux équipes étaient à égalité 2-2 avant d’amorcer la troisième période quand les Jets ont inscrit deux buts rapides en avantage numérique.

Tyler Myers, Matt Hendricks, Nikolaj Ehlers ont aussi fait bouger les cordages pour les Jets, qui ont gagné un cinquième match de suite à domicile. Blake Wheeler a fourni trois mentions d’assistance dans la victoire.

Cody Eakin, William Karlsson, Erik Haula et Colin Miller ont répliqué pour les Golden Knights.

Connor Hellebuyck a stoppé 27 lancers pour les Jets, qui occupent le premier rang de l’Association Ouest. Ils montrent une fiche de 8-0-1 lors de leurs neuf parties à domicile.

Maxime Lagacé a repoussé 31 des 37 tirs pour les Golden Knights, qui ont perdu un troisième match de suite pour seulement une deuxième fois cette saison.