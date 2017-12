ALTENBERG, Allemagne — Natalie Geisenberger a obtenu sa troisième victoire de la saison et les Allemandes ont balayé le podium à la Coupe du monde de luge, dimanche.

Geisenberger a établi un record de piste en deuxième manche. Elle a battu Tatjana Huefner et Dajana Eitberger, les seules athlètes à s’approcher à moins d’une demi-seconde d’elle.

Son coussin n’était que de deux millièmes devant Huefner après une manche. Elle a toutefois été sans faille par la suite, l’emportant par 0,157 seconde.

En quête d’un sixième titre d’affilée, Geisenberger a 70 points de plus que Huefner au classement général. Elle, Huefner et une autre Allemande, Silke Kraushaar, sont dans une impasse avec cinq couronnements.

La Canadienne Alex Gough a fini quatrième.

Geisenberger et l’Allemagn ont aussi gagné au relais, avec un record de piste. L’Autriche a fini deuxième, suivie de l’Italie et du Canada. Mitchel Malyk, Tristan Walker et Justin Snith étaient les autres membres de l’équipe canadienne.

Les deux prochaines courses auront lieu à Calgary, les 8 et 9 décembre, puis à Lake Placid, les 15 et 16 décembre.