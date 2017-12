BEAVER CREEK, Colo. — L’Autrichien Marcel Hirscher est venu de l’arrière après une première descente peu reluisante pour décrocher la médaille d’or au slalom géant, dimanche, lors de la Coupe du monde de ski alpin masculin qui se déroulait à Beaver Creek, au Colorado.

Troisième après la première manche, Hirscher a combiné un temps de 2:37,30, devançant le Norvégien Henrik Kristoffersen de 0,88 seconde. Stefan Luitz, de l’Allemagne, a complété le podium.

«Aujourd’hui je me suis dit: »OK, allons-y pour la victoire. Essayons ça, et voyons si c’est possible », a expliqué Hirscher. C’était une victoire vraiment inattendue.»

Victime d’une fracture à la cheville en août dernier, il s’agissait de la 23e victoire de Hirscher au slalom géant en Coupe du monde. Cette marque lui a permis de s’inscrire au troisième rang du plus grand nombre de victoires chez les hommes, à égalité avec le Suisse Michael von Gruenigen.

«Marcel est un excellent athlète, a stipulé Kristoffersen. Il s’assure que tout soit en place et qu’il soit à son meilleur pour gagner. C’est l’une des raisons qui expliquent son succès. Et évidemment, il est très fort mentalement.»

Vainqueur des six dernières éditions du classement général de la Coupe du monde, Hirscher tentera de décrocher en février prochain le seul titre manquant à son impressionnant parcours: une médaille d’or olympique.

Ted Ligety, le rival principal de Hirscher, se trouvait au premier rang après la première manche, mais a commis quelques erreurs lors de la ronde finale, glissant au septième rang. Ligety tente de retrouver la forme après avoir subi une intervention chirurgicale pour une hernie discale en janvier dernier. Le compatriote Tommy Ford a terminé son parcours au 10e rang.

«Je suis content de la manière dont ça s’est déroulé, de la façon dont je skie et de la façon dont je me sens. C’est un bon signe, a affirmé Ligety. Beaver Creek était cependant une bonne pente pour moi. Je m’attendais à bien plus.»

Le Torontois Trevor Philp a été le meilleur Canadien grâce à sa 11e position. Il a réussi un chrono de 2:39,27.