NEW YORK — Aaron Boone admet que l’une de ses premières tâches sera de convaincre les joueurs des Yankees de New York qu’il peut faire le travail.

Boone a été officiellement présenté à titre de successeur à Joe Girardi au Yankee Stadium, mercredi. Boone n’a jamais étant gérant ou entraîneur à quelque niveau que ce soit. Il travaillait comme analyste à la télévision depuis la saison dernière, après avoir pris sa retraite en 2009.

Il espère pouvoir gagner le respect de ses joueurs «dans les plus brefs délais» et les convaincre qu’il sait de quoi il parle. «Les joueurs des Majeures détectent rapidement qui sont les vrais», a-t-il dit.

Boone a suivi les pas de son grand-père, Ray, et de son père, Bob, en atteignant les Majeures. Son père a aussi dirigé les Royals de Kansas City et les Reds de Cincinnati.

Il portera le no 17, celui qu’il portait avec les Reds et les Indians de Cleveland. Le lanceur Masahiro Tanaka porte le no 19 qu’il portait avec les Yankees en 2003.