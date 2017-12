MIAMI — Le deuxième-but des Marlins de Miami Dee Gordon a été échangé aux Mariners de Seattle en retour de trois espoirs, une transaction qui pourrait donner le coup d’envoi à la prochaine vente de feu des Marlins, la première sous les ordres du chef de la direction Derek Jeter.

Les Marlins souhaitent retrancher au moins 20 pour cent à leur masse salariale à 90 millions $ US ou moins, c’est pourquoi le joueur par excellence de la Nationale Giancarlo Stanton est aussi sur le marché.

Les Mariners comptent déjà sur le deuxième-but étoile Robinson Cano et devraient déménager Gordon au champ centre. Bien qu’il n’ait jamais joué à cette position dans les Majeures, les Mariners sont convaincus qu’il pourra faire la transition, leur permettant de combler une lacune au sein de leur formation.

La formation de la côte Ouest a également mis la main sur un montant pouvant être alloué à la signature de joueurs internationaux, améliorant ainsi la somme qu’elle pourra offrir pour les services du lanceur et voltigeur l’étoile japonais Shohei Ohtani.

Les Marlins ont reçu en retour le droitier Nick Neidert, espoir no 2 des Mariners, en plus du joueur d’avant-champ Chris Torres et du droitier Robert Dugger.