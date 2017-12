WINTERBERG, Allemagne — La Canadienne Elisabeth Vathje a décroché la médaille d’argent vendredi à la Coupe du monde de skeleton de Winterberg, derrière l’Allemande Jacqueline Lölling.

Lölling, la championne en titre de l’événement, a signé sa deuxième victoire de la campagne et creusé son avance en tête du classement général.

Elle fut la plus rapide de chacune des manches et a retranché 24 centièmes de seconde au chrono de Vathje. La Russe Elena Nikitina lui a concédé seulement un centième de seconde supplémentaire.

«L’entraînement a été très difficile, et je savais que lors de la course je devais simplement me contenter d’avoir du plaisir, a dit Vathje, de Calgary. C’était mon objectif aujourd’hui — simplement profiter du moment présent.»

Elle a dû composer avec la neige lors de la première manche sur la piste de 1330 m, et a signé le quatrième temps intermédiaire.

«Avec la neige, la première manche s’est révélée très dangereuse, a raconté Vathje. J’ai été un peu trop conservatrice en première manche, alors j’ai tout donné dans la deuxième. J’ai carrément survolé la piste à ce moment-là», a poursuivi Vathje, qui compte maintenant huit podiums en Coupe du monde, en plus de sa médaille des Championnats du monde.

Nikitina, qui a été suspendue par le Comité international olympique pour son implication dans le programme de dopage commandité par l’État russe lors des Jeux olympiques de Sotchi en 2014, avait initialement été suspendue par la Fédération internationale de bobsleigh et de skeleton le mois dernier, mais celle-ci a indiqué que le CIO devra lui fournir des preuves supplémentaires qui démontrent qu’elle s’est dopée volontairement avant que la suspension soit imposée.

La Canadienne Mirela Rahneva, d’Ottawa, a abouti au pied du podium, à 0,4 seconde de Lölling. L’autre représentante de l’unifolié inscrite à cette compétition, Jane Channell, de North Vancouver, a pris le sixième rang.

«C’est ‘cool’ à voir parce que ces deux filles — Jane et Mimi — sont parmi les meilleures au monde, a rappelé Vathje. Nous nous poussons mutuellement. Nous nous aidons et nous nous poussons à nous améliorer.»

Après quatre des huit courses cette saison, Lölling a porté son avance à 54 points devant Vathje et à 72 devant sa compatriote allemande Tina Hermann, qui a fini cinquième à Winterberg.

Du côté masculin, le Canadien Dave Greszczyszyn a décroché la médaille de bronze.

Greszczyszyn a complété la seule manche de l’épreuve en 56,88 secondes, soit 26 centièmes de plus que l’éventuel vainqueur, le Sud-Coréen Sungbin Yun. Le Letton Martin Dukurs a fini deuxième.

Les coéquipiers de Greszczyszyn, Kevin Boyer et Barrett Martineau, ont respectivement pris les 12e et 28e rangs.