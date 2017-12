MONTRÉAL — Le passage des Oilers d’Edmonton à Montréal marque non seulement la visite attendue de Connor McDavid, mais aussi le retour de Brandon Davidson. Tout indique qu’il aura la chance de disputer un premier match depuis que les Oilers l’ont réclamé au ballottage le 3 décembre.

La dernière sortie du défenseur albertain remonte au 22 novembre lorsque le Canadien a fait escale à Nashville.

«C’est ironique que je fasse mon retour au jeu ici. Je me prépare pour ce premier match depuis quelques semaines, et je veux profiter de cette opportunité», a déclaré Davidson dans le vestiaire des Oilers.

De retour sous les ordres de Todd McLellan, il sait très bien ce que les entraîneurs espèrent voir de lui.

«Il n’y a pas de zone grise pour moi ce soir. Ils veulent que je pratique un jeu robuste, que j’effectue de bonnes sorties de zone et que je joue avec aplomb en territoire défensif. Ce sont des éléments que je peux leur apporter et je vais faire de mon mieux pour aider l’équipe.»

Acquis à la date limite des transactions le 28 février dernier en retour de David Desharnais, Davidson n’a jamais réussi à s’imposer avec le Tricolore. En 23 parties avec le Canadien, dont 13 cette saison, il a été limité à trois points,et un ratio défensif de moins-6.

En 2015-2016 avec les Oilers, il avait montré de belles choses avec un dossier de quatre buts et sept mentions d’aide en 51 rencontres, et un ratio défensif de plus-7.

«J’ai le sentiment de ne pas avoir répondu aux attentes (à Montréal). Il y a une sensation d’échec, mais aussi celle d’une de deuxième chance. Je suis familier avec les joueurs dans ce vestiaire et à l’aise à l’idée de compétitionner avec eux. Ça n’a pas été une situation facile à Montréal, mais je dois me comporter en professionnel et une occasion s’offre à moi ce soir.»