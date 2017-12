OTTAWA — Rachel Homan et son équipe originaire d’Ottawa représenteront le Canada lors des Jeux olympiques de Pyeongchang.

Homan a défait l’Albertaine Chelsea Carey 6-5 devant une foule très partisane au Centre Canadian Tire, dimanche, lors de la finale féminine des essais olympiques canadiens.

La finale masculine aura lieu plus tard dimanche et elle mettra en vedette le Manitobain Mike McEwen et l’Albertain Kevin Koe.

Détentrice du marteau, Carey tirait de l’arrière par deux points au 10e bout et elle a raté une tentative de double sortie qui aurait forcé la tenue d’un bout supplémentaire.

Carey n’avait pas connu la défaite depuis le début du tournoi et elle avait amorcé la finale avec le marteau en raison de son premier rang au classement.

Homan, qui occupait le deuxième échelon en raison d’un dossier de 7-1, avait battu la championne olympique en titre Jennifer Jones, la veille.

Homan a repris là où elle avait laissé en appliquant beaucoup de pression sur Carey et en profitant des erreurs de son adversaire. Dès le premier bout, Carey s’est fait voler un point par la jeune capitaine de 28 ans.

Les deux équipes canadiennes se sont échangé un point lors des bouts deux à cinq et Homan s’est distancée de Carey lors du sixième bout. En avance 3-2, Homan a effectué une sortie qui lui a procuré une avance 5-2.

Carey a toutefois répliqué grâce à un coup franc pour deux points au septième bout.

L’équipe de Homan contemplait l’idée de tenter d’aller chercher deux points au huitième bout, mais la capitaine a finalement décidé de lancer sa pierre à travers la maison pour récupérer le marteau au bout suivant.

Homan a cependant été forcée de réussir un placement au neuvième bout. Elle a envoyé sa pierre un peu trop fort, mais cette dernière s’est accrochée pour lui permettre de prendre les devants 6-4.

Les joueurs qui ont été éliminés du tournoi peuvent toujours se qualifier pour les Jeux de Pyeongchang dans la catégorie double mixte, qui effectuera ses débuts dans le programme olympique.

Les essais canadiens pour cette discipline auront lieu du 2 au 7 janvier, au Manitoba.