TORONTO — Le Toronto FC tient son défilé de la victoire au centre-ville, deux jours après avoir remporté sa première coupe de la MLS de l’histoire de la concession.

Toronto a vaincu en finale les Sounders de Seattle 2-0, samedi, au BMO Field, devenant ainsi la première équipe canadienne à remporter la coupe de la MLS.

Le défilé doit commencer à l’extérieur du Centre Air Canada de Toronto vers midi et se terminer par un rassemblement de partisans au Square Nathan Phillips.

Toronto (20-5-9) a été la meilleure équipe en saison régulière et a établi un record avec une récolte de 69 points — un sommet dans l’histoire de la MLS.

Menés par le capitaine Michael Bradley et les attaquants Sebastian Giovinco et Jozy Altidore, les Reds ont établi des records de victoires (20), des buts marqués (74), le moins de buts alloués (37), des blanchissages (13), des points obtenus à domicile (42), des victoires à l’extérieur (sept) et des points à l’étranger (27).

Toronto a également remporté la coupe des Voyageurs à titre de champion canadien, après avoir vaincu l’Impact de Montréal lors d’une série de deux matchs en juin.