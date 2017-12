Tracy Stallard, le lanceur qui a accordé à Roger Marris son 61e circuit record en 1961, est décédé à l’âge de 80 ans.

Une entreprise funéraire de Coeburn, en Virginie, a révélé que Stallard s’est éteint mercredi au centre médical Holston Valley à Kingsport, au Tennessee.

Il était au monticule pour les Red Sox de Boston en 1961 lorsque Maris a amélioré le record de circuits en une saison que Babe Ruth détenait depuis 1927. Ce record est resté en vigueur jusqu’en 1998.

Stallard a compilé un palmarès de 30-57 et une moyenne de 4,17 avec les Red Sox (1960-62), les Mets de New York (1963-64) et les Cardinals de St. Louis (1965-66).

Ses funérailles se sont déroulées dimanche.