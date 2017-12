La scène a semé l’inquiétude: le quart-arrière Tom Savage des Texans de Houston gisait au sol, les mains crispées et tremblantes, dans la zone des buts. Mais ce qui s’est passé quelques instants plus tard s’est révélé encore plus troublant: Savage est revenu sur le terrain.

Le protocole des commotions cérébrales de la NFL a été l’objet de nombreuses critiques après cette fausse note dans le cas de Savage, dimanche, lors d’une défaite de 26-16 des Texans contre les 49ers de San Francisco. Ce n’est qu’après le bref retour sur le terrain de Savage que l’équipe médicale a déterminé que le quart-arrière avait bel et bien subi une commotion cérébrale et l’a retiré du match.

Le fait de permettre à Savage de revenir sur le terrain après avoir été lourdement projeté au sol par Elvis Dumervil des 49ers — ses mains crispées alors qu’il était étendu directement au-dessous de l’arbitre John Hussey — soulèvera d’autres questions cette semaine sur la façon dont la NFL gère les traumatismes crâniens. La NFL exige la présence de deux observateurs qualifiés sur la galerie de presse, un médecin d’équipe et un consultant en neurotraumatologie indépendant sur la ligne de touche pour aider à diagnostiquer les commotions cérébrales.

«Ils essaient de prendre la meilleure décision pour le joueur», a déclaré l’entraîneur des Texans, Bill O’Brien.

Chris Nowinski, un critique de longue date de la façon dont la NFL gère les commotions cérébrales, a déclaré: «Dégoûté que les Texans de Houston aient permis à Tom Savage de revenir dans le match après deux jeux malgré les horribles symptômes d’une commotion cérébrale à la suite d’un contact à la tête», a lancé Nowinski sur Twitter.