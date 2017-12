MONTRÉAL — Le défenseur Victor Mete aura l’occasion de vivre une expérience enrichissante puisque le Canadien de Montréal lui a permis de participer au camp de sélection d’Équipe Canada en vue du Championnat du monde de hockey junior.

Mete, âgé de 19 ans, en est à sa dernière année d’admissibilité pour ce championnat des moins de 20 ans. L’an dernier, l’Ontarien avait pris part au camp en décembre, sans toutefois parvenir à se tailler une place au sein de l’équipe, qui avait par la suite remporté la médaille d’argent.

Les Canadiens s’étaient inclinés en tirs de barrage face aux Américains en finale pour la médaille d’or. La formation sera de nouveau dirigée par Dominique Ducharme, l’entraîneur-chef des Voltigeurs de Drummondville dans la LHJMQ.

Le camp se tiendra de mardi à vendredi à St. Catharines, en Ontario. Mercredi dernier, Hockey Canada ont invité 32 joueurs, dont seulement trois de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, à son camp de sélection. Au bout de ce processus, les dirigeants de l’équipe en sélectionneront 22 en vue du tournoi.

Cette année, le tournoi se déroulera à Buffalo du 26 décembre au 5 janvier.

Mete a créé la surprise plus tôt cette saison en s’assurant un poste avec le Canadien. En 27 matchs dans la LNH, le défenseur de cinq pieds neuf et 184 livres a récolté quatre mentions d’aide et il présente un différentiel de plus-5. Il a été utilisé en moyenne 14:52 minutes par match.

«Nous avons pris cette décision afin de lui donner l’occasion de vivre une expérience très bénéfique pour son développement, a expliqué le directeur général du Canadien, Marc Bergevin. Le championnat du monde de hockey junior est un tournoi très relevé et compétitif, et une opportunité très enrichissante pour un jeune joueur.»

La recrue a été un choix de quatrième ronde, 100e au total, au repêchage de 2016.