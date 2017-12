NEW YORK — Jason Spezza a mis fin au débat en tirs de barrage et les Stars de Dallas ont mis fin à une séquence de trois revers en battant les Rangers de New York 2-1, lundi soir.

Après un but de l’attaquant des Rangers Mats Zuccarello et une réplique de l’attaquant des Stars Alexander Radulov, lors de la première ronde des tirs de barrage, Spezza a trompé la vigilance d’Ondrej Pavelec lors du sixième et dernier lancer de la fusillade.

Le défenseur Julias Honka a marqué son premier but de la saison, son deuxième en carrière dans la LNH, pour procurer une avance de 1-0 aux Stars au deuxième engagement. Kari Lehtonen a conclu la rencontre avec 24 arrêts.

Rick Nash a permis aux Rangers de créer l’égalité lorsqu’il a fait dévier un lancer des poignets de Brady Skjei alors qu’il ne restait que 3:41 à jouer au match. Pavelec a connu un excellent départ pour les Rangers, repoussant 44 rondelles dans la défaite.

Les Stars amorçaient un voyage de quatre parties contre des équipes de la section Métropolitaine.