PHILADELPHIE — Sean Couturier a dénoué l’impasse alors qu’il ne restait que 2:55 à disputer en troisième période et les Flyers de Philadelphie ont battu les Maple Leafs de Toronto 4-2, mardi soir.

Les Flyers ont ainsi signé un quatrième gain consécutif.

Couturier et Claude Giroux ont tous les deux récolté un but et une mention d’assistance, et Travis Konecny a également trouvé le fond du filet pour les Flyers, qui ont brisé leur séquence de six défaites à domicile. Scott Laughton a scellé la victoire en ajoutant un but à 19:44 du troisième engagement.

Patrick Marleau et James van Riemsdyk ont sonné la charge du côté des Maple Leafs, qui ont vu leur séquence de trois victoires s’achever lors du premier affrontement de leur séjour à l’étranger.

Brian Elliott a bloqué 20 tirs pour les Flyers, tandis que son vis-à-vis, Frederick Andersen, a repoussé 35 des 38 rondelles dirigées vers lui.

Les Maple Leafs étaient privés des services de leur joueur étoile Auston Matthews, blessé au bas du corps, pour un deuxième match d’affilée. Matthews s’est blessé samedi dernier contre les Penguins de Pittsburgh, lors d’une collision avec son coéquipier Morgan Rielly en troisième période. Son cas est évalué de façon quotidienne. Les Maple Leafs présentent une fiche de 5-1 lorsqu’il n’est pas de la formation partante.

Couturier a procuré les devants à l’équipe locale grâce à son 15e filet de la saison. Giroux s’est fait complice sur la séquence.

Les Flyers ont amorcé leur séquence de cinq rencontres à domicile en signant une première victoire au Wells Fargo Center depuis le 9 novembre, lors d’un match face aux Blackhawks de Chicago. La troupe de Dave Hakstol a enchaîné trois victoires après avoir encaissé 10 revers de suite.