CHICAGO — Patrick Kane a soulevé la foule à 2:24 de la période de prolongation et a propulsé les Blackhawks de Chicago vers une troisième victoire consécutive de 3-2, face aux Panthers de la Floride, mardi soir.

Kane a surpassé Mike Matheson avant de déjouer James Reimer d’un tir dans la lucarne, son 11e but de la campagne.

Le capitaine des Blackhawks, Jonathan Toews, a égalé la marque 2-2 alors qu’il restait 6:02 à jouer en troisième période, battant Reimer du côté du bâton. Brandon Saad a orchestré le but égalisateur en effectuant une superbe passe à son coéquipier.

Toews et Saad ont tous les deux récolté un but et une mention d’assistance. La recrue Alex DeBrincat a obtenu deux aides.

Nick Bjugstad a nivelé le pointage 1-1 au deuxième engagement et Jamie McGinn a donné des devants aux Panthers grâce à son cinquième filet de la saison, à 3:53 du troisième vingt. Reimer a stoppé 25 lancers.

Corey Crawford a repoussé 35 tirs pour les Blackhawks, qui ont encaissé cinq revers d’affilée avant cette séquence victorieuse.