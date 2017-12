OTTAWA — Le Rouge et Noir d’Ottawa a prolongé le contrat du quart-arrière Trevor Harris en vue de la saison 2018.

Harris a connu sa meilleure campagne la saison dernière, sa deuxième avec le club. Il a complété 398 de ses 572 passes pour des gains de 4679 verges, tous des sommets personnels. Ses 30 passes de touché ont constitué son deuxième plus haut total en carrière après les 33 qu’il a réussies en 2015, alors avec les Argonauts de Toronto. Harris avait été intercepté en 19 occasions cette saison-là, mais eulement 11 fois en 2017.

En six saisons dans la Ligue canadienne avec Toronto et Ottawa, Harris a disputé 55 rencontres, complétant 1081 passes en 1534 tentatives pour des gains de 13 039 verges et 82 touchés, contre 35 interceptions.