COLUMBUS, Ohio — Zach Werenski a récolté un but et une mention d’assistance, Segei Bobrovsky a bloqué 21 tirs et les Blue Jackets de Columbus ont tenu le fort afin de défaire les Islanders de New York 6-4, jeudi soir.

Markus Nutivaara, Pierre-Luc Dubois, Seth Jones, Nick Foligno et Josh Anderson ont touché la cible du côté des Blue Jackets, qui ont freiné la tentative de remontée des Islanders en deuxième et troisième période. Josh Bailey a complété un tour du chapeau lors de cette séquence.

Les Blue Jackets (20-11-1) ont remporté 11 de leurs 15 dernières rencontres et tentent de se démarquer au sommet de la section Métropolitaine. Ils se trouvent présentement à égalité avec les Capitals de Washington, au premier rang.

Les Islanders (17-12-3) tiraient de l’arrière par un point au classement, derrière les deux premières équipes, avant le début de la rencontre. La formation de Columbus a cependant trouvé plusieurs façons de tromper la vigilance de Thomas Greiss, qui a réalisé 29 arrêts. La troupe de Doug Weight a nivelé la marque 3-3 en deuxième période et a réduit l’écart 5-4 au troisième engagement, mais n’a pas été en mesure de mettre la main sur la victoire.

Casey Cizikas a marqué le deuxième but pour les visiteurs, et John Tavares a récolté deux aides.

Les Islanders ont encaissé six revers en huit matchs.