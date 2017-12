INDIANAPOLIS — Le quart-arrière Brock Osweiler a inscrit un majeur grâce à une course de 18 verges et a réalisé deux passes de touché pour mener les Broncos de Denver vers une victoire de 25-13 face aux Colts d’Indianapolis, jeudi soir.

Osweiler a remplacé Trevor Siemian au premier quart et a disputé sa meilleure partie de la saison.

Les Broncos (5-10) en avaient bien besoin. Après avoir mis un terme à leur séquence de huit défaites dimanche dernier, ils ont obtenu leur premier gain à l’étranger depuis le 4 décembre 2016.

Les Colts (3-11) ont quant à eux laissé filer une avance de 10-0 et se sont inclinés pour la cinquième fois. Il s’agit de la plus longue séquence depuis que Chuck Pagano a pris les rênes de l’équipe il y a six ans.

Osweiler ressemblait davantage au joueur que les Broncos envisageaient lorsqu’ils l’ont repêché au deuxième tour en 2012, et à celui qui a remplacé Peyton Manning en 2015, lorsque les Broncos ont remporté le Super Bowl.

Il a complété 12 de ses 17 passes pour des gains de 194 verges par la voie des airs et a mené les Broncos vers trois séquences fructueuses lors de la deuxième demie.

C.J. Anderson a couru pour une distance totale de 158 verges.

Après que le quart-arrière des Colts Jacoby Brissett eut couru sur une distance de sept verges pour inscrire le premier touché des siens, Adam Vinatieri a creusé l’écart 10-0 grâce à un placement de 45 verges à mi-chemin au deuxième quart.

Le botteur est revenu à la charge au début du troisième quart, réalisant un placement de 39 verges afin de porter la marque à 13-7.

De l’autre côté, Osweiler a rassemblé ses troupes.

Il a couronné une séquence de 75 verges avec un majeur de 18 verges, réduisant l’écart 10-7 avant la mi-temps, avant de procurer les devants aux Broncos grâce à une passe de touché de 22 verges à Cody Latimer alors qu’il restait 4:16 au troisième quart.

Osweiler a poursuivi avec une passe de 54 verges en direction de Jeff Heuerman et a réussi une passe de transformation de deux points pour donner une avance de 22-13 aux Broncos. Brandon McManus a scellé la victoire avec un botté de placement de 40 verges.

Plusieurs joueurs sont tombés au combat durant la rencontre.

Siemian a quitté la rencontre après s’être blessé à l’épaule, suite au contact avec Barkevious Mingo. Le quart-arrière n’est pas revenu au jeu et les Broncos n’ont pas donné davantage de détails sur sa blessure.

L’ailier rapproché des Colts Brandon Williams est resté de longues minutes au sol, après avoir subi un contact à la tête avec le secondeur des Broncos Deiontrez Mount. Williams a quitté le terrain à bord d’une voiturette de golf. Après la rencontre, les Colts ont déclaré que Williams était en mesure de bouger ses extrémités et qu’il souffrait d’une blessure à la tête.