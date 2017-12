EDMONTON — Juuse Saros a réalisé 46 arrêts pour récolter le deuxième blanchissage de sa carrière, Kyle Turris a obtenu un but et une aide, et les Predators de Nashville ont blanchi les Oilers d’Edmonton 4-0, jeudi soir.

Pontus Aberg, Kevin Fiala et Roman Josi ont sonné la charge chez les Predators (20-7-4), qui affichent un dossier de 10-1-2 lors de leurs 13 dernières rencontres et ont récolté leur 10e victoire consécutive face aux Oilers.

Laurent Brossoit a repoussé 19 des 23 rondelles dirigées vers lui du côté des Oilers (13-17-2), qui ont encaissé un deuxième revers en trois rencontres.

Les deux gardiens ont fermé les portes en première période, alors que les Oilers ont surclassé leurs adversaires 22-4 au chapitre des tirs au but.

Les Predators ont ouvert la marque à trois minutes du début de la deuxième période et ont doublé leur avance lors d’un avantage numérique cinq minutes plus tard. Turris et Josi ont complété la marque avant que les deux équipes retraitent au vestiaire.

Malgré leurs 46 tirs au but, les Oilers n’ont pas été en mesure de percer l’armure de Saros au troisième engagement.